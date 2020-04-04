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04.04.2020 13:46
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НАК заявил о сорванном теракте в Мурманске. Боевик погиб, отстреливаясь от силовиков

Последователь запрещённого в России «Исламского государства» ликвидирован в ходе перестрелки с силовиками в Мурманске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В ночь на 4 апреля сотрудники ФСБ вышли на предполагаемого террориста, который при попытке задержания открыл огонь по спецназу. Он был нейтрализован, потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, уточнили в НАК.

По версии следствия, мужчина был связан с боевиками, вынашивал планы по совершению террористического акта и готовился после него уехать на Ближний Восток. На месте перестрелки оперативники нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое уже было готово к использованию.

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Комментарии (16)

jeorje
приказ живыми никого не брать, а то террористы слишком много могут интересного рассказать, например, есть любопытная тенденция, что-то взрываться у нас начинает во время волнений, когда народ на митинги принимается ходить - сразу взрыв в метро, и митинги прекращаются
iphonedimona
В старшего лейтенанта Таманцева тоже стреляли, но он врагов живыми брал. Где профессионалы? Разучились, или концы в воду прячут?
260813891
Когда закроют доступ какловских троллей на фонтанку, вместо того чтобы комментарии тереть?
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