НАК заявил о сорванном теракте в Мурманске. Боевик погиб, отстреливаясь от силовиков

Последователь запрещённого в России «Исламского государства» ликвидирован в ходе перестрелки с силовиками в Мурманске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



В ночь на 4 апреля сотрудники ФСБ вышли на предполагаемого террориста, который при попытке задержания открыл огонь по спецназу. Он был нейтрализован, потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, уточнили в НАК.

По версии следствия, мужчина был связан с боевиками, вынашивал планы по совершению террористического акта и готовился после него уехать на Ближний Восток. На месте перестрелки оперативники нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое уже было готово к использованию.