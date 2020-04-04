Шарапова опубликовала номер для общения с болельщиками по SMS. Россияне написать не смогут

Российская теннисистка Мария Шарапова будет общаться с болельщиками через SMS. Для этого 32-летняя спортсменка опубликовала в своем инстаграме номер телефона.



«Мы все в самоизоляции, приходится дистанцироваться. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что думаете. Вот какая идея: на самом деле я хочу, чтобы вы написали, что думаете, потому что у меня есть номер, который появится на экране и на который можно отправить сообщение (310–564–7981. — Прим. ред.). И, говоря о сообщении, я имею в виду, что оно придет прямо на телефон, который сейчас я держу в руках, снимая видео. Так что пишите и ждите ответа», — подчеркнула пятикратная чемпионка «Больших шлемов».