Шарапова опубликовала номер для общения с болельщиками по SMS. Россияне написать не смогут
Российская теннисистка Мария Шарапова будет общаться с болельщиками через SMS. Для этого 32-летняя спортсменка опубликовала в своем инстаграме номер телефона.
«Мы все в самоизоляции, приходится дистанцироваться. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что думаете. Вот какая идея: на самом деле я хочу, чтобы вы написали, что думаете, потому что у меня есть номер, который появится на экране и на который можно отправить сообщение (310–564–7981. — Прим. ред.). И, говоря о сообщении, я имею в виду, что оно придет прямо на телефон, который сейчас я держу в руках, снимая видео. Так что пишите и ждите ответа», — подчеркнула пятикратная чемпионка «Больших шлемов».
Пока общаться с Шараповой могут только подписчики из США и Канады, но теннисистка пообещала в ближайшее время наладить связь и с другими странами.
Мария Шарапова — самая успешная российская теннисистка в истории, одна из десяти женщин, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы). Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне. Кроме того, она признана самым высокооплачиваемым российским спортсменом за последние 10 лет. В феврале Шарапова объявила о завершении карьеры.