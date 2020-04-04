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04.04.2020 13:05
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Экстренный саммит стран ОПЕК+ перенесён

Запланированный на 6 апреля экстренный саммит стран ОПЕК+ отложили на несколько дней.

Как сообщает 4 апреля Reuters, новой датой проведения саммита, скорее всего, станет 8 или 9 апреля. Ожидается, что это даст дополнительное время для переговоров по сокращению добычи.

Информацию подтвердили источники ТАСС в делегациях стран ОПЕК+. По данным российского агентства, встреча пройдет 9 апреля.

Напомним, 18 марта цена на нефть марки Brent упала до 25 долларов за баррель впервые с 2003 года, а стоимость барреля нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 21 доллара. На фоне сообщений о предстоящей встрече нефтедобывающих стран к вечеру 3 апреля цена Brent выросла в цене на 9 % и колебалась в районе 32,7 доллара за баррель.

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