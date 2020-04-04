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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

04.04.2020 12:31
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Каждый второй заразившийся коронавирусом в Москве не был в группе риска. Среди заболевших дети

Более 70 % новых случаев коронавирусной инфекции в стране пришлось на Москву. Оперативный штаб по борьбе с патогеном сообщает, что почти половина пациентов — молодые люди.

По данным на 4 апреля, в Москве выявили ещё 434 заболевших, при этом инфицируются люди всех возрастов. Из новых пациентов только 67 человек старше шестидесяти пяти лет. Ещё 143 заразившихся в возрастной группе от 46 до 65 лет.

224 пациента не находились в группе риска. 14 из них — дети, остальные не старше 45 лет.

В оперативном штабе отметили, что все больные, а также те, кто с ними контактировал, сейчас под медицинским наблюдением. Всего за последние сутки по России COVID-19 подтвердили у 582 человек, пятнадцать из них в Петербурге, ещё шестеро в Ленобласти. Новых летальных исходов девять.

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Комментарии (13)

Nerevar
Детишки тоже заражаются и тоже умирают от короновируса. Так что берегите ваших детишек! Детишкам жить, да жить, умирать им рановато, у них всё впереди. Берегите детишек от заразы!
мухомор
группа риска это не по заражению, а по тяжести течения заболевания.
dragvs
Написано некорректно. Не "находились", а "не находятся в группе риска". Возраст никак не влияет на возможность заразиться, возраст влияет на возможный исход.
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