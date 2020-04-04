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04.04.2020 12:23
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Состояние Хабиба Нурмагомедова его отец оценил в 100 млн долларов

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о финансовых делах своего сына.

В интервью «Чемпионату» 4 апреля Абдулманап подчеркнул, что не все измеряется деньгами, но недостатка в них его сын не испытывает. «Хабиб в плане опыта богатый человек. В плане денег? В мире гораздо больше людей, у которых больше денег. Реально, думаю, состояние Хабиба на сегодня составляет около 100 млн долларов», — сказал старший Нурмагомедов.

Ранее Хабиб заявил, что не может покинуть Россию из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В прошлом бой Хабиб — Фергюсон уже срывался четыре раза. Первая попытка организовать поединок состоялась еще в 2015-м. Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе.

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Комментарии (3)

***_555
Скольео перечислил на борьбу с вирусом?
Ульянов Ленин
Это все, что нужно знать о современном устройстве мира. Когда люди, реально что-то делающие и производящие, вынуждены влачить жалкое существование, клоун, единственная задача которого скакать в одних трусах в клетке на потеху зрителу - набитый деньгами мешок.
Sonata
А куда покинул, на родину?
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