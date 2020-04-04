Состояние Хабиба Нурмагомедова его отец оценил в 100 млн долларов

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о финансовых делах своего сына.



В интервью «Чемпионату» 4 апреля Абдулманап подчеркнул, что не все измеряется деньгами, но недостатка в них его сын не испытывает. «Хабиб в плане опыта богатый человек. В плане денег? В мире гораздо больше людей, у которых больше денег. Реально, думаю, состояние Хабиба на сегодня составляет около 100 млн долларов», — сказал старший Нурмагомедов.

Ранее Хабиб заявил, что не может покинуть Россию из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В прошлом бой Хабиб — Фергюсон уже срывался четыре раза. Первая попытка организовать поединок состоялась еще в 2015-м. Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе.