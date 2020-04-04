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04.04.2020 11:58
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«Шевроле Нива» под Петербургом после двух грузовиков ударилась в столб, погибли люди

Два человека скончались и двое пострадали в результате вечерней аварии в соседнем с Санкт-Петербургом Ломоносовском районе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 3 апреля около 20:05 на Ропшинском шоссе, 105, по предварительной информации, 42-летний мужчина на «Шевроле Ниве» выехал на встречную полосу и врезался в грузовики «Скания» и «Исудзу», а затем ударился в опору освещения.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

На месте умерли водитель и пассажир «Шевроле» — мужчина лет 28 на вид. Ещё один пассажир «Шевроле» и водитель «Исудзу» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Насколько сильные повреждения получил грузовик, видно на фотографиях «Дорожного инспектора» «ВКонтакте».

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Комментарии (1)

Coulthard
"Врезался с грузовиками" и "лет 28 на вид" - это сильно!
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