Плановая дезинфекция прошла в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
Как сообщает телеграм-канал администрации Всеволожского района Ленобласти «Медиацентр В1» в субботу, 4 апреля, работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции идет на детских и спортивных площадках, а также на других малых общественных пространствах. Всего дезинфекции подвергнутся пять тысяч квадратных метров.
В первую очередь обеззараживание прошло на детской и спортивной площадке на Школьной улице в Суоранде.
Накануне «Фонтанка» показывала видео, как проходит обработка остановок на областных дорогах. Для дезинфекции используются хлорактивные растворы.
За минувшие сутки в России, напомним, скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране достигло 43. За сутки подтверждено 582 новых случая заражения в 32 регионах.