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04.04.2020 12:48
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Заневку дезинфицируют люди в белом

Плановая дезинфекция прошла в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщает телеграм-канал администрации Всеволожского района Ленобласти «Медиацентр В1» в субботу, 4 апреля, работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции идет на детских и спортивных площадках, а также на других малых общественных пространствах. Всего дезинфекции подвергнутся пять тысяч квадратных метров.

Фото: Фото из телеграм-канала «Медиацентр В1»
Фото: Фото из телеграм-канала «Медиацентр В1»
Фото: Фото из телеграм-канала «Медиацентр В1»
Фото: Фото из телеграм-канала «Медиацентр В1»
Фото: Фото из телеграм-канала «Медиацентр В1»

В первую очередь обеззараживание прошло на детской и спортивной площадке на Школьной улице в Суоранде.

Накануне «Фонтанка» показывала видео, как проходит обработка остановок на областных дорогах. Для дезинфекции используются хлорактивные растворы.

За минувшие сутки в России, напомним, скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране достигло 43. За сутки подтверждено 582 новых случая заражения в 32 регионах.

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Комментарии (5)

SNOW
это традиционный российский эксперимент по отмыванию денег и имитации бурной деятельности. Никакого практического смысла опрыскивание из садовых пульверизаторов не имеет
260809771
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krasnonosov
Почему это не может быть какой-нибудь спланированный эксперимент военных над гражданским населением, например, по опылению каким-нибудь новым вирусом или какими-нибудь новыми бактериями? Откуда такая уверенность, что это дезинфекция? Вы знаете чем опыляют, видели их документы?
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