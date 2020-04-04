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04.04.2020 11:46
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«Не сдавать и в голос не выть без театров, музеев и матчей»: хор ЗВО на удалёнке записал клип «Незаражённый»

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, дислоцированный в Санкт-Петербурге, представил клип на песню «Незаражённый», посвящённый борьбе петербуржцев с пандемией COVID-19.

Хор ансамбля записал клип на песню Валерия Кипелова «Непокорённый», находясь на удалёнке. В песне, как подчёркивается в сообщении пресс-службы ЗВО, воспевается работа врачей, «отмечается сплочённость общества и действенность профилактических мероприятий», её текст «напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти».

Процитируем часть песни:

«Расцветают сады над Невой,

Как весенний пейзаж на картине.

Что теперь происходит с тобой?

Трудно дома сидеть в карантине.

Не сдавать и в голос не выть

Без театров, музеев и матчей,

Свет надежды сумеем хранить —

У нас нету важнее задачи!

Незаражённый, прошедший сквозь ад,

Незаражённый герой — Ленинград.

Непокорённый на все времена,

Непокорённый город Петра».

Артисты соблюдают режим самоизоляции и призывают всех оставаться дома, отмечается в сообщении.

Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году и является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В годы Великой Отечественной войны он дал свыше 2 тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более тысячи — на передовой. Его артисты прошли горячие точки Афганистана, Северного Кавказа, Сирии, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

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Комментарии (4)

marinamg
Патриотично! Супер!
Nationalverrater_2
Низачот. Этим песнярам - плясунам лучше бы спеть "...Я пробуждаю города - весёлым криком идиота !!!" Органичнее бы и смотрелось и слушалось
260765301
Молодцы!!! У меня даже слеза пробежала...
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