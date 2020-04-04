«Не сдавать и в голос не выть без театров, музеев и матчей»: хор ЗВО на удалёнке записал клип «Незаражённый»
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, дислоцированный в Санкт-Петербурге, представил клип на песню «Незаражённый», посвящённый борьбе петербуржцев с пандемией COVID-19.
Хор ансамбля записал клип на песню Валерия Кипелова «Непокорённый», находясь на удалёнке. В песне, как подчёркивается в сообщении пресс-службы ЗВО, воспевается работа врачей, «отмечается сплочённость общества и действенность профилактических мероприятий», её текст «напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти».
Процитируем часть песни:
«Расцветают сады над Невой,
Как весенний пейзаж на картине.
Что теперь происходит с тобой?
Трудно дома сидеть в карантине.
Не сдавать и в голос не выть
Без театров, музеев и матчей,
Свет надежды сумеем хранить —
У нас нету важнее задачи!
Незаражённый, прошедший сквозь ад,
Незаражённый герой — Ленинград.
Непокорённый на все времена,
Непокорённый город Петра».
Артисты соблюдают режим самоизоляции и призывают всех оставаться дома, отмечается в сообщении.
Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году и является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В годы Великой Отечественной войны он дал свыше 2 тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более тысячи — на передовой. Его артисты прошли горячие точки Афганистана, Северного Кавказа, Сирии, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.