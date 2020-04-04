На Невском двое с ножом поспорили с прохожим. Один сбежал, второй финишировал в больнице
Полиция разбирается в обстоятельствах вооружённого забега по опустевшему центру Петербурга, после которого в больницу увезли пострадавшего с огнестрелом. Стрелок признался, что за оружие схватился, защищаясь.
Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, накануне около полудня скорая увезла с Невского проспекта, 174, гражданина одной из стран ближнего зарубежья с непроникающим огнестрельным ранением бедра. Приехавшие полицейские его обидчиков уже не застали, но к вечеру стрелок сам пришёл в отдел.
41-летний житель Товарищеского проспекта показал свой травматический Grand Power и признался, что воспользовался им несколько часов назад на Херсонской улице. По его словам, возле 10-го дома ему встретились двое, знакомство не задалось, и один из них выхватил нож. Мужчина ответил выстрелом, и оппоненты предпочли сбежать.
Одного из них, по всей видимости, и подобрали медики. 27-летнему пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили долечиваться домой. Владельца оружия лишили пистолета и тоже отпустили — под обязательство о явке. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.