FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
04.04.2020 11:10
12
Печать

На Невском двое с ножом поспорили с прохожим. Один сбежал, второй финишировал в больнице

Полиция разбирается в обстоятельствах вооружённого забега по опустевшему центру Петербурга, после которого в больницу увезли пострадавшего с огнестрелом. Стрелок признался, что за оружие схватился, защищаясь.

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, накануне около полудня скорая увезла с Невского проспекта, 174, гражданина одной из стран ближнего зарубежья с непроникающим огнестрельным ранением бедра. Приехавшие полицейские его обидчиков уже не застали, но к вечеру стрелок сам пришёл в отдел.

41-летний житель Товарищеского проспекта показал свой травматический Grand Power и признался, что воспользовался им несколько часов назад на Херсонской улице. По его словам, возле 10-го дома ему встретились двое, знакомство не задалось, и один из них выхватил нож. Мужчина ответил выстрелом, и оппоненты предпочли сбежать.

Одного из них, по всей видимости, и подобрали медики. 27-летнему пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили долечиваться домой. Владельца оружия лишили пистолета и тоже отпустили — под обязательство о явке. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Nationalverrater_2
Так эта.... Чо - надо сначала дождаться , пока тебя ножом пырнут, а потом из травмата обороняться ? 100пудова тебя же и посадят. Тута рабам оружие не положено. А если уход-залом-высадка? Или за посещение секции и пробежки таперича тоже будут сроки давать?
avtech
от грабежа в раше защищаться нельзя
dragvs
Массовое владение оружием снижает уровень преступности.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний