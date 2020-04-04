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04.04.2020 10:58
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Правительство направит 560 млн руб. на выплаты людям, работающим с коронавирусом, и волонтёрам

Правительство России из своего резервного фонда выделило 321,2 млн рублей на выплаты лицам, участвующим в борьбе с коронавирусом в России. Более 242 млн рублей будут направлены Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики».

Как сообщается 4 апреля на сайте кабмина, бюджетные ассигнования поступят организациям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству. «Выплаты стимулирующего характера» предназначены медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим, а также лицам из групп риска заражения, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению распространения инфекции, — за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Что касается «Волонтёров-медиков», во всех регионах планируется открыть оперативные штабы помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч добровольцев. Они будут помогать 200 тысячам граждан старше 60 лет: оказывать услуги по профилактике коронавира, приносить продукты, лекарства и другие товары первой необходимости, отмечается в сообщении правительства.

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Комментарии (4)

OldObyvatel
Анекдот в тему: путин зашел в бар и заказал всем выпивку за счет заведения.
dimas062
Всю жизнь считал, что волонтёры - это добровольцы за идею, а оказывается это весьма прибыльно.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Для борьбы с инфекцией нужно много денег. Это факт. Надо закон федеральный принять, что каждое упоминание бренда "ковид", "коронавирус" будет стоить штрафа тому, кто его произнес, опубликовал и т.д. 100 рублей, из них 10 рублей получит тот, кто сообщил о факте. Вирус исчезнет в течение месяца. Деньги просто из воздуха в бюджет!
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