Правительство направит 560 млн руб. на выплаты людям, работающим с коронавирусом, и волонтёрам
Правительство России из своего резервного фонда выделило 321,2 млн рублей на выплаты лицам, участвующим в борьбе с коронавирусом в России. Более 242 млн рублей будут направлены Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики».
Как сообщается 4 апреля на сайте кабмина, бюджетные ассигнования поступят организациям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству. «Выплаты стимулирующего характера» предназначены медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим, а также лицам из групп риска заражения, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению распространения инфекции, — за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Что касается «Волонтёров-медиков», во всех регионах планируется открыть оперативные штабы помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч добровольцев. Они будут помогать 200 тысячам граждан старше 60 лет: оказывать услуги по профилактике коронавира, приносить продукты, лекарства и другие товары первой необходимости, отмечается в сообщении правительства.