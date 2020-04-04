Правительство направит 560 млн руб. на выплаты людям, работающим с коронавирусом, и волонтёрам

Правительство России из своего резервного фонда выделило 321,2 млн рублей на выплаты лицам, участвующим в борьбе с коронавирусом в России. Более 242 млн рублей будут направлены Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики».



Как сообщается 4 апреля на сайте кабмина, бюджетные ассигнования поступят организациям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству. «Выплаты стимулирующего характера» предназначены медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим, а также лицам из групп риска заражения, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению распространения инфекции, — за особые условия труда и дополнительную нагрузку.