Солнце, мокрый снег и ветер — погода в Петербурге продолжает играть переменными
Хотя сейчас в Петербурге светит солнце, днём ожидается снег. И такая погода — переменная облачность, осадки и сильный ветер — продлится в ближайшие дни.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 апреля днём воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный и западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.
5 и 6 апреля тоже возможен снег с дождём, но к понедельнику, по прогнозу синоптиков, станет заметно теплее — до плюс 9–11 градусов.