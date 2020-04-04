Хотя сейчас в Петербурге светит солнце, днём ожидается снег. И такая погода — переменная облачность, осадки и сильный ветер — продлится в ближайшие дни.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 апреля днём воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный и западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.