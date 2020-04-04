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04.04.2020 10:38
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Солнце, мокрый снег и ветер — погода в Петербурге продолжает играть переменными

Хотя сейчас в Петербурге светит солнце, днём ожидается снег. И такая погода — переменная облачность, осадки и сильный ветер — продлится в ближайшие дни.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 апреля днём воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный и западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

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Скриншот с www.meteo.nw.ru

5 и 6 апреля тоже возможен снег с дождём, но к понедельнику, по прогнозу синоптиков, станет заметно теплее — до плюс 9–11 градусов.

Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреля
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреляФото: Антон Кубышкин
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреля
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреляФото: Антон Кубышкин
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреля
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреляФото: Антон Кубышкин
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреля
Снегопад в Санкт-Петербурге вечером 3 апреляФото: Антон Кубышкин

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Комментарии (1)

KStro
В апреле весна не торопится, но следующая неделя будет приятной. Только вот сидеть дома в изоляции будет трудно.
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