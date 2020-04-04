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04.04.2020 10:03
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Фура на КАД пробила ограждение и чуть не улетела вниз

Тяжёлое ДТП произошло минувшим вечером на КАД.

Как сообщает 4 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне около 22:45 на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе мужчина 1963 года рождения, управляя грузовиком «Скания», совершил наезд на силовое ограждение. Он получил тяжёлые травмы.

Фото: Игорь, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Евгений, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Игорь, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Артемий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Артемий, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На кадрах подписчиков группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина пробила ограждение, но вниз не упала. У водителя, по словам очевидцев, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, есть подозрение на перелом бедра и голени.

По словам автомобилистов, вечером и ночью после дождя и мокрого снега на развязке было скользко, к тому же дул ветер, и это при температуре около нуля.

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