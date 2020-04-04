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04.04.2020 00:09
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Житель Петербурга с паспортом гражданина Таджикистана летит в свободный от коронавирусных ограничений Минск. Деньги на билет ему собрали катарские пилоты

Менеджеру строительного магазина «Петрович» Игорю Бузину, которого пограничная служба Пулково не пустила в город, не придется пережидать пандемию, слоняясь по аэропортам. Из Дохи он летит в Париж, а оттуда в Минск.

Житель Петербурга с паспортом гражданина Таджикистана, который после отпуска в Шри-Ланке не смог вернуться в город из-за пандемии, летит из Дохи в Париж, где он должен сесть на рейс до Минска. Маршрут продиктован тем, что Беларусь еще не закрыла границы и оттуда он может попасть в родной Таджикистан. Как сообщалось ранее, Игорь Бузин возвращался из отпуска пересадочным рейсом 26 марта, сперва его не пустили на самолет до Москвы в Дохе, затем, усилиями дипломатов, посадили на борт до Петербурга, но 2 апреля выйти с территории Пулково ему, по воле пограничной службы Пулково, не удалось. 3 апреля его отправили обратно в катарскую столицу.

Летел Бузин в одиночестве, если не считать экипаж. По прилету, рассказал он 47News, его окружили сотрудники Qatar Airways. Они пожелали ему скорейшего возвращения домой и вручили конверт с деньгами. В скором времени он сядет на самолет до Парижа, а оттуда отправится в Минск - там у него есть шанс улететь в Таджикистан. До вылета его отправили в лаунж-зону, где есть душ, еда и прочие удобства.

Отдельно «скиталец» поблагодарил руководство своей компании, которое приехало в Пулково и пыталось договориться о его возвращении в Петербург.

предоставлено Игорем Бузиным 47News

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Комментарии (3)

lenten
Отпуск, видимо, больше двух месяцев длился. Не мог же он улететь заграницу, когда эпидемия по планете распространялась.
kukuruzza
Выбраться из переделки человеку побыстрее !Пилотам респект!
Swebaka
Бардак...
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