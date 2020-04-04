Житель Петербурга с паспортом гражданина Таджикистана, который после отпуска в Шри-Ланке не смог вернуться в город из-за пандемии, летит из Дохи в Париж, где он должен сесть на рейс до Минска. Маршрут продиктован тем, что Беларусь еще не закрыла границы и оттуда он может попасть в родной Таджикистан. Как сообщалось ранее, Игорь Бузин возвращался из отпуска пересадочным рейсом 26 марта, сперва его не пустили на самолет до Москвы в Дохе, затем, усилиями дипломатов, посадили на борт до Петербурга, но 2 апреля выйти с территории Пулково ему, по воле пограничной службы Пулково, не удалось. 3 апреля его отправили обратно в катарскую столицу.

Летел Бузин в одиночестве, если не считать экипаж. По прилету, рассказал он 47News, его окружили сотрудники Qatar Airways. Они пожелали ему скорейшего возвращения домой и вручили конверт с деньгами. В скором времени он сядет на самолет до Парижа, а оттуда отправится в Минск - там у него есть шанс улететь в Таджикистан. До вылета его отправили в лаунж-зону, где есть душ, еда и прочие удобства.

Отдельно «скиталец» поблагодарил руководство своей компании, которое приехало в Пулково и пыталось договориться о его возвращении в Петербург.