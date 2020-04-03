На Витебском «Солярис» въехал в бордюрный камень. В больнице трое, все пассажиры
Водитель Hyundai не удержался на дороге и въехал в бордюрный камень на развязке у пересечения Витебского проспекта и улицы Типанова в Петербурге вечером 3 апреля. В больнице оказались трое пассажиров.
«Фонтанка.ру»
По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера у дома 22 по Витебскому проспекту. По этому адресу находится автозаправочная станция. Машина врезалась в бордюрный камень, судя по всему на приличной скорости. В больницу уехали двое 48-летних мужчин в тяжелом состоянии, еще один, на вид около 40 лет, со средними травмами.