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03.04.2020 22:56
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На Витебском «Солярис» въехал в бордюрный камень. В больнице трое, все пассажиры

Водитель Hyundai не удержался на дороге и въехал в бордюрный камень на развязке у пересечения Витебского проспекта и улицы Типанова в Петербурге вечером 3 апреля. В больнице оказались трое пассажиров.

«Фонтанка.ру»

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера у дома 22 по Витебскому проспекту. По этому адресу находится автозаправочная станция. Машина врезалась в бордюрный камень, судя по всему на приличной скорости. В больницу уехали двое 48-летних мужчин в тяжелом состоянии, еще один, на вид около 40 лет, со средними травмами.

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