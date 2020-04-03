Путешественник Федор Конюхов, который, кажется, вообще не бывает в четырех стенах, выполняет «предписание властей» и сидит дома. Ему есть чем заняться.

Человек, который трижды был на Северном полюсе, пять раз обогнул Земной шар и в одиночку на весельной лодке прошел Тихий океан, не стал исключением и самоизолировался в своей деревне в Тульской области. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Конюхов пишет книгу «Мой путь к мысу Горн», делает наброски к картинам, читает и занимается домашними делами. «Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких. Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас», - призвал путешественник.