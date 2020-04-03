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03.04.2020 20:31
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Чтобы сбалансировать нефтяной рынок, игрокам потребуется объединить усилия и сократить добычу приблизительно на 10 млн баррелей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по глобальным энергетическим рынкам, которое состоялось в формате видеоконференции 3 апреля. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Очевидно, что глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами в дальнейшем, когда спрос будет расти, – а это произойдёт неизбежно, спрос неизбежно начнёт восстанавливаться, – так вот отрасль в этой ситуации... может столкнуться с острым дефицитом нефти», - сказал глава страны.

Он подчеркнул, что в начале марта Россия предлагала продлить сделку «ОПЕК-плюс». «Мы не были <...> инициаторами разрыва сделки «ОПЕК-плюс». И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма – «ОПЕК-плюс», и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу», - добавил президент.

В качестве причин кризиса на нефтяном рынке глава государства назвал коронавирус и выход Саудовской Аравии из сделки «ОПЕК‑плюс», а также увеличение ею добычи и одновременное объявление о готовности предоставить даже скидки на нефть.

Президент констатировал необходимость объединения усилий, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу нефти. По его оценке, сокращение может составить порядка 10 млн баррелей в сутки.

«Добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса», - отметил в ходе совещания министр энергетики Александр Новак. Он озвучил прогноз, согласно которому в ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15 –20 млн баррелей в сутки, примерно 20 процентов общей добычи в мире.

По оценкам Минфина, в марте российский бюджет из-за падения цен на нефть недополучил 22 млрд рублей. В апреле, по прогнозу ведомства, потеря составит 55,8 млрд.

Российский бюджет на 2020 год сверстан из расчета 42,45 долларов за баррель. 3 апреля нефть марки Brent торговалась по 30,43 за баррель. В начале недели цена российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе подешевела до минимума марта 1999 года — до 13 долларов за баррель.

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Комментарии (16)

oooorrrooz
$34 млн капитализации и $2 млрд долга. Нефтяники США начали банкротиться

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5e85bee39a7947e33aa81706?
dedmoroz_5e4d8827384c2
На троих договариваться просто. Закрыть задвижки. Танкеры всех остальных детей лейтенанта Шмидта можно взять на абордаж и загнать обратно в порт. После цена быстро выскочит на оговоренный уровень.
Nationalverrater_2
Как же так, Кормилец? Ведь Кемска волость, то есть, тьфу - Гениальный план Нашего Могучего Утёса был разорить вражьи сланцы низкими ценами? "Старик Прохазка совсем плох...."(с)
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