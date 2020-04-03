Табак могут вернуть в товары первой необходимости. Власти опасаются дефицита и роста контрафакта

Власти страны рекомендовали главам регионов России вернуть табачную продукцию и запчасти к автомобилям в список товаров первой необходимости, продажа и производство которых разрешены в период нерабочих дней.



Как сообщает 3 апреля РБК, в чьём распоряжении оказался соответствующий документ, с рекомендацией к главам регионов обратилась вице-премьер Виктория Абрамченко.



Ранее табак и автозапчасти фигурировали в первоначальной версии списка, утвержденного распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина от 27 марта. Однако спустя день исчезли.

