Табак могут вернуть в товары первой необходимости. Власти опасаются дефицита и роста контрафакта
Власти страны рекомендовали главам регионов России вернуть табачную продукцию и запчасти к автомобилям в список товаров первой необходимости, продажа и производство которых разрешены в период нерабочих дней.
Как сообщает 3 апреля РБК, в чьём распоряжении оказался соответствующий документ, с рекомендацией к главам регионов обратилась вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее табак и автозапчасти фигурировали в первоначальной версии списка, утвержденного распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина от 27 марта. Однако спустя день исчезли.
После этого табачные предприятия JTI, BAT и «Филип Моррис Ижора», расположенные на территории Петербурга и Ленобласти, приостановили работу и предупредили о вероятности возникновения дефицита.
По словам экспертов, опрошенных изданием, нехватка легальной продукции может спровоцировать взрывной рост «черного» рынка. Чтобы избежать подобных последствий, в том числе, приняли решение расширить список товаров первой необходимости, считают специалисты.
Напомним, власти Петербурга ещё накануне дали зелёный свет алкогольным магазинам, табачным лавкам и сигаретным фабрикам.