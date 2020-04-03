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03.04.2020 16:35
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Табак могут вернуть в товары первой необходимости. Власти опасаются дефицита и роста контрафакта

Власти страны рекомендовали главам регионов России вернуть табачную продукцию и запчасти к автомобилям в список товаров первой необходимости, продажа и производство которых разрешены в период нерабочих дней.

Как сообщает 3 апреля РБК, в чьём распоряжении оказался соответствующий документ, с рекомендацией к главам регионов обратилась вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее табак и автозапчасти фигурировали в первоначальной версии списка, утвержденного распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина от 27 марта. Однако спустя день исчезли.

После этого табачные предприятия JTI, BAT и «Филип Моррис Ижора», расположенные на территории Петербурга и Ленобласти, приостановили работу и предупредили о вероятности возникновения дефицита.

По словам экспертов, опрошенных изданием, нехватка легальной продукции может спровоцировать взрывной рост «черного» рынка. Чтобы избежать подобных последствий, в том числе, приняли решение расширить список товаров первой необходимости, считают специалисты.

Напомним, власти Петербурга ещё накануне дали зелёный свет алкогольным магазинам, табачным лавкам и сигаретным фабрикам.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Хабарики фиг с ним - не курю , а вот автозапчасти это хорошо. Куплю вторичный вал и полезу его во дворе менять - и будет у меня похоже самый продолжительный секс в жизни .
hal9000
А к великам запчасти..?..щас как раз сезон все будут кататься...а у меня подшипник развалился..а магазин не работает..и рыболовные магазины..крючки потомучто нужны и вертюги..
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