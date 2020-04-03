Путин поручил подготовить меры для запуска на дороги беспилотников без испытателя в салоне

Президент России Владимир Путин утвердил поручения, данные по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами. В том числе, он поручил правительству РФ до конца мая подготовить меры для тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей.



«Правительству Российской Федерации с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.