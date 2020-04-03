Путин поручил подготовить меры для запуска на дороги беспилотников без испытателя в салоне
Президент России Владимир Путин утвердил поручения, данные по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами. В том числе, он поручил правительству РФ до конца мая подготовить меры для тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей.
«Правительству Российской Федерации с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Исполнить его кабмин во главе с Михаилом Мишустиным должен до 31 мая 2020 года.
Ранее на самой встрече, которая состоялась 11 марта, генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож отметил, что в США, к примеру, законодательство уже позволяет ездить беспилотниками по обычным городам уже «совсем без водителя». Он предложил и в России принять соответствующие нормы, чтобы «опережающее технологическое регулирование было таким же конкурентным преимуществом, как сама технология», отмечает ТАСС.
Напомним, что сейчас в России беспилотные автомобили тестируют на дорогах общего пользования, но в салоне машины обязательно должен находиться водитель-испытатель. С 1 декабря 2018 года испытания проходили в Москве и Татарстане, а с 1 марта 2020 года список регионов для тестирования увеличен до 13. В него входят и Петербург с Ленинградской областью.