Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, в ходе онлайн-пресс-конференции оценила возможные потери от последствий эпидемии коронавируса в 1,5–2 % валового внутреннего продукта (ВВП).



По ее словам, такой уровень можно прогнозировать, опираясь на данные тех стран, где ограничительные меры уже действуют долгое время.



«Но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — объяснила Набиуллина.

