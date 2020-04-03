FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 14:17
1
Печать

Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, в ходе онлайн-пресс-конференции оценила возможные потери от последствий эпидемии коронавируса в 1,5–2 % валового внутреннего продукта (ВВП).

По ее словам, такой уровень можно прогнозировать, опираясь на данные тех стран, где ограничительные меры уже действуют долгое время.

«Но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — объяснила Набиуллина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний