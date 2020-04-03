Доплаты врачам, сессии онлайн и никаких больничных для нарушителей. Беглов рассказал, как видит борьбу с эпидемией
Губернатор Александр Беглов заявил, что врачи и медицинский персонал в Петербурге будут получать дополнительные выплаты. Прорабатывается решение о том, чтобы с 15 марта по 1 июля им доплачивали 50% оклада.
Как заявил 2 апреля Беглов в эфире «78», 20% предполагается прибавить к окладу бригад скорой помощи и участковых врачей. По словам губернатора, к концу нерабочего апреля число коек для больных должно вырасти с нынешних 1500 до 6300.
Кроме того, глава города рассказал, что Смольный выступил с инициативой перевести студенческие сессии в режим онлайн, этот вопрос рассматривается в министерстве. Что касается школьников, то Беглов выступает не за продление каникул до 30 апреля, а за дистанционное обучение.
Одной из главных мер по борьбе с эпидемией губернатор назвал соблюдение режима самоизоляции. Нарушителей он предлагает лишать больничных выплат. Напомним, ранее в Петербурге «неожиданно» для Смольного сел самолет со 128 пассажирами из Дохи. Более 60 петербуржцев вместо обсерватора были отправлены по домам на самоизоляцию. Часть иногородних туристов все-таки доехали до пансионата «Заря» .
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно ему, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Кроме того, указ предоставляет дополнительные полномочия главам субъектов .Александр Беглов уже заявил, что все принятые на неделю ограничения продолжают действовать.