Доплаты врачам, сессии онлайн и никаких больничных для нарушителей. Беглов рассказал, как видит борьбу с эпидемией

Губернатор Александр Беглов заявил, что врачи и медицинский персонал в Петербурге будут получать дополнительные выплаты. Прорабатывается решение о том, чтобы с 15 марта по 1 июля им доплачивали 50% оклада.

Как заявил 2 апреля Беглов в эфире «78», 20% предполагается прибавить к окладу бригад скорой помощи и участковых врачей. По словам губернатора, к концу нерабочего апреля число коек для больных должно вырасти с нынешних 1500 до 6300.

Кроме того, глава города рассказал, что Смольный выступил с инициативой перевести студенческие сессии в режим онлайн, этот вопрос рассматривается в министерстве. Что касается школьников, то Беглов выступает не за продление каникул до 30 апреля, а за дистанционное обучение.