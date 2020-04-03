FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 00:59
3
Печать

Доплаты врачам, сессии онлайн и никаких больничных для нарушителей. Беглов рассказал, как видит борьбу с эпидемией

Губернатор Александр Беглов заявил, что врачи и медицинский персонал в Петербурге будут получать дополнительные выплаты. Прорабатывается решение о том, чтобы с 15 марта по 1 июля им доплачивали 50% оклада.

Как заявил 2 апреля Беглов в эфире «78», 20% предполагается прибавить к окладу бригад скорой помощи и участковых врачей. По словам губернатора, к концу нерабочего апреля число коек для больных должно вырасти с нынешних 1500 до 6300.

Кроме того, глава города рассказал, что Смольный выступил с инициативой перевести студенческие сессии в режим онлайн, этот вопрос рассматривается в министерстве. Что касается школьников, то Беглов выступает не за продление каникул до 30 апреля, а за дистанционное обучение.

Одной из главных мер по борьбе с эпидемией губернатор назвал соблюдение режима самоизоляции. Нарушителей он предлагает лишать больничных выплат. Напомним, ранее в Петербурге «неожиданно» для Смольного сел самолет со 128 пассажирами из Дохи. Более 60 петербуржцев вместо обсерватора были отправлены по домам на самоизоляцию. Часть иногородних туристов все-таки доехали до пансионата «Заря» .

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно ему, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Кроме того, указ предоставляет дополнительные полномочия главам субъектов .Александр Беглов уже заявил, что все принятые на неделю ограничения продолжают действовать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

муматор
да-да, а ещё он высказал такую умную мысль, что если человек сейчас находится в оплачиваемом отпуске и не сидит дома, то его надо лишь отпускных. Мудро ...
ARyabkova
Живу на Просвещения, онколог принимает в поликлинике в Удельной, льготный проезд отобрали. Прикрываясь вирусом, грабим инвалидов.
PROM
люди жизнью рискуют, а им +20%...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний