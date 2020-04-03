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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 00:09
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ВОЗ не видит миллиона заболевших новым коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения пока не подтверждает сведения о миллионе заболевших новым коронавирусом в мире.

Официальная статистика, которую к исходу суток 2 апреля привела ВОЗ - 900 306 заболевших и 45 693 умерших. Коронавирус выявлен в 205 странах мира. Лидеры по заболеваемости США - 187 302 заболевших, далее Италия - свыше 11о тысяч больных, на третьем месте - Испания, где больны COVID-19 болье 102 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали о том, что количество больных новым коронавирусом в мире 2 апреля перешло рубеж в 1 млн человек, эту статистику подтверждают и исследования университета Хопкинса.

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Комментарии (3)

nuga
Должны все переболеть,ничего страшного. Больные лечатся,здоровые работают.
Kit.
Ну так официальная сегодняшняя статистика ВОЗ - по состоянию на вчера. Потому и не видит.
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