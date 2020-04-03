ВОЗ не видит миллиона заболевших новым коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения пока не подтверждает сведения о миллионе заболевших новым коронавирусом в мире.

Официальная статистика, которую к исходу суток 2 апреля привела ВОЗ - 900 306 заболевших и 45 693 умерших. Коронавирус выявлен в 205 странах мира. Лидеры по заболеваемости США - 187 302 заболевших, далее Италия - свыше 11о тысяч больных, на третьем месте - Испания, где больны COVID-19 болье 102 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали о том, что количество больных новым коронавирусом в мире 2 апреля перешло рубеж в 1 млн человек, эту статистику подтверждают и исследования университета Хопкинса.