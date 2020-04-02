МИД РФ заявил о провале работы контактной группы по Донбассу

МИД России вечером 2 апреля заявил о том, что работа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с участием представителей Украины, России, Франции и Германии провалена. Внешнеполитическое ведомства решило раскрыть подробности заседания, состоявшегося ещё неделю назад. .

❗ Призываем партнеров по «нормандскому формату» прекратить политические игры, приступить к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минским «Комплексом мер» и решениями парижского саммита «четверки» в декабре 2019 г. ▶️ https://t.co/NfGnWLB2A6 pic.twitter.com/blYZg0nv76

«26 марта в режиме видео-конференции проходило заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. К сожалению, оно закончилось провалом. … В ходе телефонных переговоров помощники “нормандских” лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику», – заявили в МИД России.

Также в ведомстве указали, что 30 марта появилось «пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса».



«Призываем партнеров по “нормандскому формату” прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минским “Комплексом мер” и решениями парижского саммита “четверки” в декабре 2019 г.», – добавили в ведомстве.



9 декабря в Париже впервые за три года прошла встреча лидеров «нормандской четверки». По ее итогам лидеры приняли коммюнике, в котором отмечены три пункта. Первый — незамедлительные меры по стабилизации ситуации в Донбассе, включая полное прекращение огня. Второе — мероприятия о имплементации политических положений Минских соглашений, включая продление закона об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также инкорпорирование «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Третье — лидеры «нормандской четверки» просят глав МИД своих стран и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, а также выражают согласие на проведение еще одной встречи в течение четырех месяцев. В ходе встречи стороны договорились о том, что до конца 2019 года произойдет обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Кроме того, лидеры отметили необходимость открыть на линии разграничения в Донбассе новые пункты пропуска для гражданских лиц.

