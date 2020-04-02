FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 23:11
5
Печать

В основном, 3-7 долларов. Министр энергетики назвал, сколько стоит добыть бочку нефти российским компаниям

Затяжное падение цен на улеводороды не радует российских нефтяников, но и не разорит их. Судя по его данным, озвученным вечером 2 апреля в эфире телеканала "Россия 1", в убыток отечественная нефтянка пока не ушла.

«Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах $3-7 за баррель, на новых месторождениях – уже около $15-20 за бочку», – сказал Новак в эфире телканала «Россия 1».

Он отметил, что российские производители нефти имеют достаточно диверсифицированную инфраструктуру, поэтому в текущих рыночных условиях имеют возможность как в полном объеме обеспечивать потребности внутреннего рынка, так и продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов.

Министр подчеркнул, что российские АЗС в настоящее время обеспечены необходимыми объемами нефтепродуктов.

Напомним, что 2 апреля на мировых биржах нефть серьёзно прибавляла в цене - до 40 процентов. Источником оптимизма стали известия о том, что США, РФ и Саудовская Аравия договорились возобновить переговоры о снижении добычи странами группы ОПЕК+.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Danik
Как господа на россиянах наживаются-то! Закладывают 50 баксов, а не стоит и 10. То есть стоимость бензина должна раз 5 упасть! И ничего бы не случилось!
Serg_I
Если нефть миллионы лет уже провела в недрах, она что - прокиснет за ещё несколько лет? Что мешает у нас нефтянку законсервировать?
idiot
"девальвации не будет - точно говорю"© Гениальный менеджер миждународного масштабУ
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний