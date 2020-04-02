В основном, 3-7 долларов. Министр энергетики назвал, сколько стоит добыть бочку нефти российским компаниям

Затяжное падение цен на улеводороды не радует российских нефтяников, но и не разорит их. Судя по его данным, озвученным вечером 2 апреля в эфире телеканала "Россия 1", в убыток отечественная нефтянка пока не ушла.

«Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах $3-7 за баррель, на новых месторождениях – уже около $15-20 за бочку», – сказал Новак в эфире телканала «Россия 1».



Он отметил, что российские производители нефти имеют достаточно диверсифицированную инфраструктуру, поэтому в текущих рыночных условиях имеют возможность как в полном объеме обеспечивать потребности внутреннего рынка, так и продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов.

