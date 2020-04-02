Коронавирус попутал. Глава российских профсоюзов в пандемию предложил национализировать промышленность

Общероссийский профлидер Михаил Шмаков в условиях обвала мировых рынков и распространяющейся пандемии коронавируса предложил федеральным властям радикальные меры защиты отечественной промышленности. Свои суждения на этот счет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков изложил в письме тёзке - председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, отправленному 2 апреля.

Глава профсоюзного движения считает, что спасти российскую экономику в этих условиях может только национализация наиболее важных компаний в стране."Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию", — пишет Мишустину Шмаков.