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02.04.2020 22:45
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Коронавирус попутал. Глава российских профсоюзов в пандемию предложил национализировать промышленность

Общероссийский профлидер Михаил Шмаков в условиях обвала мировых рынков и распространяющейся пандемии коронавируса предложил федеральным властям радикальные меры защиты отечественной промышленности. Свои суждения на этот счет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков изложил в письме тёзке - председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, отправленному 2 апреля.

Глава профсоюзного движения считает, что спасти российскую экономику в этих условиях может только национализация наиболее важных компаний в стране."Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию", — пишет Мишустину Шмаков.


Для определения подобных предприятий он предложил привлечь трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В эту структуру входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства, ее работу координирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Также глава ФНПР предложил ввести мораторий на реприватизацию национализированных предприятий сроком на год. Возвращение их в частные руки, по его мнению, возможно только с учетом мнения отраслевого профсоюза.

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Комментарии (9)

Nikka_5e4d064290ff9
Считаю, очень хорошее предложение в нынешних условиях. В Китае же так поступили?
krasnonosov
А чего еще никто не предложил вернуть крепостное право под шумок?
260623941
вся власть советам ! Да здравствует коммунистическая партия- ум ,честь и совесть нашей эпохи !!
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