Вучич ужесточил карантинные меры в Сербии. Объявлен комендантский час с субботы до понедельника
Президент Сербии Алексанрдр Вучич вечером 2 апреля выступил с телеобращением к согражданам, в котором сообщил об ужесточении карантинных мер в стране.
Комендантский час на всей территории республики продлён, причем весьма радикально - глава государства запретил согражданам выходить из домов с дневных часов субботы до раннего утра понедельника. Ранее комендантский час действовал в Сербии в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00.
"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе. Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 (14:00 мск) субботы до 03:00 (04:00 мск) понедельника", - заявил Вучич.
Кроме того, по словам сербского президента, с сегодняшнего дня запрещено собираться группами более двух человек. Владельцам собак сделаны уступки - им разрешено выгуливать домашних любимцев в радиусе 100 м от дома с 23:00 до 01:00.
Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.
Днём 2 апреля Вучич поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Вечером в телеэфире сербский президент сообщил о том, что российская помощь в борьбе с пандемией начнет поступать в Белград уже завтра.