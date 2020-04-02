Вучич ужесточил карантинные меры в Сербии. Объявлен комендантский час с субботы до понедельника

Президент Сербии Алексанрдр Вучич вечером 2 апреля выступил с телеобращением к согражданам, в котором сообщил об ужесточении карантинных мер в стране.

Комендантский час на всей территории республики продлён, причем весьма радикально - глава государства запретил согражданам выходить из домов с дневных часов субботы до раннего утра понедельника. Ранее комендантский час действовал в Сербии в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00.

"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе. Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 (14:00 мск) субботы до 03:00 (04:00 мск) понедельника", - заявил Вучич.

