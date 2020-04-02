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02.04.2020 22:11
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Вучич ужесточил карантинные меры в Сербии. Объявлен комендантский час с субботы до понедельника

Президент Сербии Алексанрдр Вучич вечером 2 апреля выступил с телеобращением к согражданам, в котором сообщил об ужесточении карантинных мер в стране.

Комендантский час на всей территории республики продлён, причем весьма радикально - глава государства запретил согражданам выходить из домов с дневных часов субботы до раннего утра понедельника. Ранее комендантский час действовал в Сербии в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00.

"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе. Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 (14:00 мск) субботы до 03:00 (04:00 мск) понедельника", - заявил Вучич.

Кроме того, по словам сербского президента, с сегодняшнего дня запрещено собираться группами более двух человек. Владельцам собак сделаны уступки - им разрешено выгуливать домашних любимцев в радиусе 100 м от дома с 23:00 до 01:00.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Днём 2 апреля Вучич поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Вечером в телеэфире сербский президент сообщил о том, что российская помощь в борьбе с пандемией начнет поступать в Белград уже завтра.

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Комментарии (1)

idiot
Путен вам поможет - дай ему здоровья боже. правда за счет граждан РФ, но кому это интересно?
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