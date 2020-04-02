В мире насчитали миллион заболевших новым коронавирусом. У ВОЗ таких данных пока нет

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer.



По его сведениям, количество зараженных в мире к этому часу составляет 1 млн и 889 человек, количество умерших от коронавируса - 51 375. Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.

За распространением в мире коронавирусной инфекции следит также из старейших исследовательских университетов в Западном полушарии - имени Джонса Хопкинса. Американский счетчик по состоянию на 21.30 мск приводит меньшие цифры: 981 221 инфицированных, выздоровели 208 630 человек, 50 230 умерли.