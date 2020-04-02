FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 21:32
9
Печать

В мире насчитали миллион заболевших новым коронавирусом. У ВОЗ таких данных пока нет

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer.

По его сведениям, количество зараженных в мире к этому часу составляет 1 млн и 889 человек, количество умерших от коронавируса - 51 375. Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.

За распространением в мире коронавирусной инфекции следит также из старейших исследовательских университетов в Западном полушарии - имени Джонса Хопкинса. Американский счетчик по состоянию на 21.30 мск приводит меньшие цифры: 981 221 инфицированных, выздоровели 208 630 человек, 50 230 умерли.

Всемирная организация здравоохранения обновляет статистику в полночь (по московскому времени), но накануне вечером глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порог в один миллион заболевших новым коронавирусом он ждёт в самое ближайшее время.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Modest_5e4ce41f7533b
Корректней было бы сказать переболевших, но это не будет способствовать нагнетанию паники.
mm77
Ну и что, завтра у нас будет 4278 - и это ничего не значит. Как сказал лидер ЛДПР - нас снова спасет размер нашей страны. Да. А Москва пусть принимает серьезные меры, а в Питере специалисты получше будут, хотя и получаю меньше. Жалко что работяг начали душить, а откуда тогда деньги - все на пенсию будут жить? Особенно удивило "-1200" р . за баррель. Давайте пеньку и лен продавать. Включайте голову. Будьте здоровыми.
sektor7
Кто хочет стать миллионером 😷
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний