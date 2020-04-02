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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 20:57
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Смольный не оставил город без табачных и алкогольных магазинов в нерабочий месяц

Петербургские магазины, торгующие табачной и алкогольной продукцией продолжат работать в обычном режиме. Сигаретным предприятиям тоже дали зеленый свет.

Как сообщается на сайте Смольного 2 апреля, решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, было заявлено, что производители табачных изделий не будут останавливать работу.

Ранее правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости. Это ударило как по специализированной торговле, так и по производству: табачные заводы под Петербургом заявили, что закрываются до конца недели. Одновременно алкогольные магазины заявили, что к ним поступают предписания о прекращении работы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно ему, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля. Кроме того, указ предоставляет дополнительные полномочия главам субъектов .Александр Беглов уже заявил, что все принятые на неделю ограничения продолжают действовать.

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Комментарии (17)

260803621
Табачная и алкогольная продукция хорошая статья получения денег через акциз, глупо это закрывать :)
Алексей Павелко
помниться что в постановлении губернатора был указан срок закрытия баров,ресторанов до 5 апреля.Это сохранилось или продлилось?
Traktorist_5e4d82eda3cae
правильно дорогой идете!!! ничему история не научила, был СССР и Горбачев и нет их... продолжайте в том же духе к лету и армия не поможет
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