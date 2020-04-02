Смольный не оставил город без табачных и алкогольных магазинов в нерабочий месяц

Петербургские магазины, торгующие табачной и алкогольной продукцией продолжат работать в обычном режиме. Сигаретным предприятиям тоже дали зеленый свет.



Как сообщается на сайте Смольного 2 апреля, решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, было заявлено, что производители табачных изделий не будут останавливать работу.

Ранее правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости. Это ударило как по специализированной торговле, так и по производству: табачные заводы под Петербургом заявили, что закрываются до конца недели. Одновременно алкогольные магазины заявили, что к ним поступают предписания о прекращении работы.