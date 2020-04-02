Путин пообещал прислать в Сербию необходимых врачей для борьбы с коронавирусом

Россия пообещала Сербии помощь в борьбе с коронавирусом. О ней страна давно просила. Владимир Путин успокоил Александра Вучича по телефону 2 апреля.



Лидеры двух государств договорились о том, что Москва вышлет в Белград гуманитарную помощь. Она будет осуществляться по линии Минобороны и подразумевает направление в Сербию необходимых специалистов.



Ранее стало известно, что российская гуманитарная помощь для США была бесплатной лишь наполовину.

