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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 18:20
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Путин пообещал прислать в Сербию необходимых врачей для борьбы с коронавирусом

Россия пообещала Сербии помощь в борьбе с коронавирусом. О ней страна давно просила. Владимир Путин успокоил Александра Вучича по телефону 2 апреля.

Лидеры двух государств договорились о том, что Москва вышлет в Белград гуманитарную помощь. Она будет осуществляться по линии Минобороны и подразумевает направление в Сербию необходимых специалистов.

Ранее стало известно, что российская гуманитарная помощь для США была бесплатной лишь наполовину.

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Комментарии (10)

SERGEY111
Все таки у этого коронавируса есть кое какие плюсы и судя по развитию событий главный плюс ещё впереди .
тат2007amg
А кремлевскую больничку слабо послать?
Gunna
Насколько ему на собственный народ наплевать... Даже не скрывает.
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