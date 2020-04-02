Саудовская Аравия призвала созвать срочную встречу стран ОПЕК+. Добыча нефти может серьезно сократиться

Переговоры по сделке в рамках ОПЕК+ могут возобновиться в ближайшее время. С инициативой выступила Саудовская Аравия.



Как пишет 2 апреля РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство печати, Эр-Рияд хочет достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти и призвал к экстренной встрече стран-участниц и других государств для достижения баланса. Президент Трамп, который общался с Россией и наследным принцем Саудовской Аравии, заявил, что сокращение добычи нефти может достичь 15 млн баррелей. После этого цена на баррель Brent резко выросла, на 40%, достигнув значения 35,99 доллара.

