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02.04.2020 18:08
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Саудовская Аравия призвала созвать срочную встречу стран ОПЕК+. Добыча нефти может серьезно сократиться

Переговоры по сделке в рамках ОПЕК+ могут возобновиться в ближайшее время. С инициативой выступила Саудовская Аравия.

Как пишет 2 апреля РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство печати, Эр-Рияд хочет достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти и призвал к экстренной встрече стран-участниц и других государств для достижения баланса. Президент Трамп, который общался с Россией и наследным принцем Саудовской Аравии, заявил, что сокращение добычи нефти может достичь 15 млн баррелей. После этого цена на баррель Brent резко выросла, на 40%, достигнув значения 35,99 доллара.

Напомним, что цены на нефть критически обрушились после срыва сделки ОПЕК+ по сдерживанию нефтедобычи на фоне распространения коронавируса. Саудовская Аравия нарастила добычу и пообещала покупателям энергоресурсов рекордные скидки.

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Комментарии (1)

vitor
Засуетились арабы видно припекло, да и дядюшка Дональд нажимает!
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