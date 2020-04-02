Коронавирусом заболел спортсмен и тренер сборной России по гимнастике. Инфекция обнаружена на единственной базе, где еще можно было тренироваться

На спортивной базе «Новогорск», где тренируются многие сборные команды России, обнаружены два положительных результата теста на коронавирус. Как сообщает в четверг, 2 апреля, РБК со ссылкой на заслуженного тренера РФ Ирину Винер, заразился спортсмен и тренер из команды по спортивной гимнастике.



«Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта», — заявила Винер.

