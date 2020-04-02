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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 17:30
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Чемпионат Бельгии досрочно завершён. Команда, занимавшая первое место, объявлена чемпионом

Решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за эпидемии коронавируса приняло руководство чемпионата Бельгии. Как сообщается на официальном сайте турнира в четверг, 2 апреля, чемпионом признается «Брюгге», лидировавший перед приостановкой сезона.

Соответственно, вторую путевку в Лигу чемпионов получил «Гент», занимавший второе место. При этом команды на последних местах сохранили прописку в высшем дивизионе.

Это первый подобный случай в Европе. Остальные национальные чемпионаты пока ждут возобновления сезона, в том числе и Российская премьер-лига, где первое место после 22 туров занимает петербургский «Зенит».

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