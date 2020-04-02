Индекс самоизоляции в Петербурге в середине дня 2 апреля достиг, видимо, минимального показателя за сутки. В 11 и 13 часов он составлял 3,6 балла по шкале «Яндекса», а к 15 часам снизился до 3,5. По прогнозам, к 18 часам он снова вырастет до 3,6. Это неплохой показатель — в жёлто-зелёной зоне, означающий, что большинство людей сидят дома.



Впечатляет изменение индекса по сравнению с обычным «докоронавирусным» будним днём — плюс 3,2. Самоизоляция работает. Любопытно, что утром этот разрыв был намного ниже — всего 1 балл.

