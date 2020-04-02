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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 17:26
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Петербург проходит минимальный уровень самоизоляции, но остаётся в «салатовой» зоне

Индекс самоизоляции в Петербурге в середине дня 2 апреля достиг, видимо, минимального показателя за сутки. В 11 и 13 часов он составлял 3,6 балла по шкале «Яндекса», а к 15 часам снизился до 3,5. По прогнозам, к 18 часам он снова вырастет до 3,6. Это неплохой показатель — в жёлто-зелёной зоне, означающий, что большинство людей сидят дома.

Впечатляет изменение индекса по сравнению с обычным «докоронавирусным» будним днём — плюс 3,2. Самоизоляция работает. Любопытно, что утром этот разрыв был намного ниже — всего 1 балл.

Данные на 15 часов. Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 15 часов. Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation
Данные на 13 часов. Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 13 часов. Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation
Данные на 11 часов. Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 11 часов. Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

Что касается остальной России, Дальний Восток уже подбирается к «пятёрке»: там вечер. Ближе к Уралу и в Центральной части показатели от 3,3 в Белгороде до 4,4 в Перми. До лидеров нашему городу далеко. В Москве активность сохраняется на чуть более высоком уровне, чем в Петербурге, — 3,4. Оранжевый круг с «двойкой» на карте — это Минск.

Индекс самоизоляции — придуманный «Яндексом» инструмент для примерной оценки того, насколько хорошо горожанам удаётся минимизировать свою активность в период эпидемии COVID-19. Он измеряется по пятибалльной шкале: чем выше балл, тем сложнее коронавирусу распространяться.

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