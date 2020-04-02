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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 17:27
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Коронавирус. Данные по миру, стране, Петербургу

Фото: автор Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

260638651
И это данные не на 16:00, а на 11:00.
260638651
А по данным сайта "стопкоронавирус.рф" в Санкт-Петербурге 7 выздоровевших.
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