Роспотребнадзор постановил россиянам держаться в метре друг от друга из-за коронавируса

Россиянам нужно держать дистанцию не менее метра друг от друга в условиях распространения коронавируса, постановил Роспотребнадзор. Это касается всех мест, за исключением такси.



«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое приводит РИА Новости.



В России, по последним данным, общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

