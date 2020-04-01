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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 09:28
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Роспотребнадзор постановил россиянам держаться в метре друг от друга из-за коронавируса

Россиянам нужно держать дистанцию не менее метра друг от друга в условиях распространения коронавируса, постановил Роспотребнадзор. Это касается всех мест, за исключением такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое приводит РИА Новости.

В России, по последним данным, общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

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Комментарии (2)

Тень Отца
просто лол, сначала пустили больных из швейцарий и италий - они все разнесли по стране, а теперь "метр расстояния"
цирк уродов
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