В Татарстане утвердили получение спецпропусков для выхода на улицу через SMS

Для того, чтобы выйти из дома в период действия распоряжения о самоизоляции, жителям Республики Татарстан нужно будет отправить SMS на специальный номер и получить спецпропуск. Об этом 1 апреля РБК Татарстан рассказали в пресс-службе президента республики.



Сообщение бесплатное и должно содержать в себе слово «РЕГИСТРАЦИЯ», а также фамилию, имя и отчество подающего заявку на пропуск, данные его паспорта и адрес фактического места проживания.



После этого необходимо отправить повторное сообщение, которое будет содержать слово «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.

