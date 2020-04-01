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01.04.2020 07:12
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В Татарстане утвердили получение спецпропусков для выхода на улицу через SMS

Для того, чтобы выйти из дома в период действия распоряжения о самоизоляции, жителям Республики Татарстан нужно будет отправить SMS на специальный номер и получить спецпропуск. Об этом 1 апреля РБК Татарстан рассказали в пресс-службе президента республики.

Сообщение бесплатное и должно содержать в себе слово «РЕГИСТРАЦИЯ», а также фамилию, имя и отчество подающего заявку на пропуск, данные его паспорта и адрес фактического места проживания.

После этого необходимо отправить повторное сообщение, которое будет содержать слово «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.

В качестве такой цели может быть указано посещение суда, медицинской или ветеринарной организации, кредитной организации, почтового отделения, выезд на дачу или возращение в город, участие в похоронах, а также помощь больным родственникам.

После того, как заявитель получит ответное сообщение с уникальным кодом и временем, на которое ему дается разрешение прервать режим самоизоляции, он сможет покинуть дом.

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Комментарии (2)

Devis
Еще один идиотизм! Там ввели комендантский час или режим ЧС? КАКИЕ ПРОПУСКА!!??? Люди, очнитесь!
Lazy
ну сразу всех уже за решетку и под замок, чего мелочиться.
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