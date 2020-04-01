Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.
«Они (РФ и Саудовская Аравия – Прим. ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», - цитирует слова Трампа на пресс-конференции 1 апреля РИА Новости.
Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.
«Эти две страны обсуждают (этот вопрос). Я присоединюсь, если это будет необходимо», - добавил президент.
Он отметил, что провел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.