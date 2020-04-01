Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.



«Они (РФ и Саудовская Аравия – Прим. ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», - цитирует слова Трампа на пресс-конференции 1 апреля РИА Новости.



Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

