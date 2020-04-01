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01.04.2020 07:02
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Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.

«Они (РФ и Саудовская Аравия – Прим. ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», - цитирует слова Трампа на пресс-конференции 1 апреля РИА Новости.

Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

«Эти две страны обсуждают (этот вопрос). Я присоединюсь, если это будет необходимо», - добавил президент.

Он отметил, что провел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

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Комментарии (2)

smith1
надо договариваться, а то потонем все вместе)
prosto_5e4ce2877d5fb
Это тот самый Трамп, который радовался за американских налогоплательщиков, которые, благодаря падению цены на нефть, смогли заправлять себе дешёвое топливо во всевозможные места? Или его двойник, которого плохо проинструктировали?
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