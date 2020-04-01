Ярость полицейских, гонявшихся за неуловимым водителем в Петербурге, попала на видео
Десятки сотрудников ГИБДД отчаянно пытались поймать лихача. Догнали, когда он устал. Крепче всего досталось его машине.
Как стало известно «Фонтанке», вечер 31 марта полицейских Приморского района объединил одной целью — догнать и обезвредить неадекватного водителя, рассекавшего по городским улицам и с ловкостью гимнаста уходившего от любой западни.
К финалу погони за машиной охотились девять экипажей ДПС. Устав, водитель притормозил на Ольховой улице, озаренной красно-синими всполохами мигалок.
«Фонтанка.ру»
Может быть, водитель готов был сдаться и выйти из машины, но ему не дали подумать. Всю ярость полицейских рук, ног и дубинок ощутила на себе левая передняя дверь. Ее колошматили так, будто она нанесла личное оскорбление всем полицейским Петербурга.
Судя по видеозаписи, водитель увлекся обороной и распылил перцовый газ в сторону сотрудников, когда они все же открыли дверь. Полицейские шарахались от машины, протирали глаза и возвращались к плохишу. Задерживали его лицом в землю, без церемоний.
К судьбе водителя подключился Следственный комитет Приморского района. К утру 1 апреля почти наверняка возбудят уголовное дело за насилие над полицией.