К финалу погони за машиной охотились девять экипажей ДПС. Устав, водитель притормозил на Ольховой улице, озаренной красно-синими всполохами мигалок.

Как стало известно «Фонтанке», вечер 31 марта полицейских Приморского района объединил одной целью — догнать и обезвредить неадекватного водителя, рассекавшего по городским улицам и с ловкостью гимнаста уходившего от любой западни.

Десятки сотрудников ГИБДД отчаянно пытались поймать лихача. Догнали, когда он устал. Крепче всего досталось его машине.

Может быть, водитель готов был сдаться и выйти из машины, но ему не дали подумать. Всю ярость полицейских рук, ног и дубинок ощутила на себе левая передняя дверь. Ее колошматили так, будто она нанесла личное оскорбление всем полицейским Петербурга.



Судя по видеозаписи, водитель увлекся обороной и распылил перцовый газ в сторону сотрудников, когда они все же открыли дверь. Полицейские шарахались от машины, протирали глаза и возвращались к плохишу. Задерживали его лицом в землю, без церемоний.



К судьбе водителя подключился Следственный комитет Приморского района. К утру 1 апреля почти наверняка возбудят уголовное дело за насилие над полицией.