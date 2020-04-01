FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 01:03
6
Печать

Ярость полицейских, гонявшихся за неуловимым водителем в Петербурге, попала на видео

Десятки сотрудников ГИБДД отчаянно пытались поймать лихача. Догнали, когда он устал. Крепче всего досталось его машине.

Как стало известно «Фонтанке», вечер 31 марта полицейских Приморского района объединил одной целью — догнать и обезвредить неадекватного водителя, рассекавшего по городским улицам и с ловкостью гимнаста уходившего от любой западни.

К финалу погони за машиной охотились девять экипажей ДПС. Устав, водитель притормозил на Ольховой улице, озаренной красно-синими всполохами мигалок.

«Фонтанка.ру»

Может быть, водитель готов был сдаться и выйти из машины, но ему не дали подумать. Всю ярость полицейских рук, ног и дубинок ощутила на себе левая передняя дверь. Ее колошматили так, будто она нанесла личное оскорбление всем полицейским Петербурга.

Судя по видеозаписи, водитель увлекся обороной и распылил перцовый газ в сторону сотрудников, когда они все же открыли дверь. Полицейские шарахались от машины, протирали глаза и возвращались к плохишу. Задерживали его лицом в землю, без церемоний.

К судьбе водителя подключился Следственный комитет Приморского района. К утру 1 апреля почти наверняка возбудят уголовное дело за насилие над полицией.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260788011
Фонтанка как обычно новости пишет как очередной сюжет к блокбастеру...наймите уже наконец то профи, читать не возможно.
SanNik
Что то это авто похоже на служебный Форд Фокус. Да и поведение водителя намекает на то, что не особо то он и боится гибддшников и гонялся от них ради развлечения, а не из за страха.
Во дворы на Ольховую 20 он мог уйти спокойно, там бросить машину и скрыться через арки. Видимо, не было такой цели
ViGilant
Выглядит не особо профессионально, сравнить с аналогичными видео про работу американских полицейских.. они осторожно подходят, с оружием, проверяют салон, а наши всей толпой набежали, бестолково в окошко долбят - даже разбить не смогли, у них нету что ли стеклобоев специальных? Зачем вообще долбили, может он вышел бы и так... Странно на это смотреть. До того ещё гоняли наверно часок по всем районам :( Это печально.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний