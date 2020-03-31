Парижский автосалон из-за коронавируса перестанет быть салоном

Организаторы парижского автосалона объявили, что из-за пандемии коронавируса изменят формат мероприятия. После отмены женевского и детройтского автосалонов и переносе автовыставки в Нью-Йорке проводить запланированное на конец сентября — начало октября автошоу в Париже в обычном виде не имеет смысла.



Организаторы Mondial de L’Auto всерьез подумывали о переносе или о полной отмене автошоу в этом году, но в результате решили просто не проводить традиционную экспозицию автомобильных новинок, а поискать новые форматы, пишет Automotive News Europe. Особенностью парижского автосалона всегда была его ориентация на публику, а не на специалистов и экспертов. Недаром его всегда посещало рекордное количество гостей – как правило, их число было гораздо больше миллиона. Поэтому организаторы вместо того, чтобы отменять или переносить событие, попробовать изменить его, сделав ближе к широкой публике. В этом году автосалон Mondial de L’Auto превратится в Paris Motion Festival для обычных посетителей и ряд специализированных мероприятий для бизнеса.