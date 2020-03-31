Парижский автосалон из-за коронавируса перестанет быть салоном

Организаторы парижского автосалона объявили, что из-за пандемии коронавируса изменят формат мероприятия. После отмены женевского и детройтского автосалонов и переносе автовыставки в Нью-Йорке проводить запланированное на конец сентября — начало октября автошоу в Париже в обычном виде не имеет смысла.
Организаторы Mondial de L’Auto всерьез подумывали о переносе или о полной отмене автошоу в этом году, но в результате решили просто не проводить традиционную экспозицию автомобильных новинок, а поискать новые форматы, пишет Automotive News Europe. Особенностью парижского автосалона всегда была его ориентация на публику, а не на специалистов и экспертов. Недаром его всегда посещало рекордное количество гостей – как правило, их число было гораздо больше миллиона. Поэтому организаторы вместо того, чтобы отменять или переносить событие, попробовать изменить его, сделав ближе к широкой публике. В этом году автосалон Mondial de L’Auto превратится в Paris Motion Festival для обычных посетителей и ряд специализированных мероприятий для бизнеса.
Преобразование автосалона в фестиваль может означать, что большая часть событий будет происходить на открытом воздухе, в том числе тест-драйвы и демонстрации. Также, скорее всего, упор будет сделан на мобильные решения и экологичный транспорт. Окончательные решения еще не приняты, но ясно, что в этом году в Париже традиционной автовыставки не будет. «Мы изучаем альтернативные варианты и находимся в постоянном контакте с нашими основными партнерами», – говорится в заявлении организационного комитета.
Коронавирус нанес тяжелый удар по всей мировой автомобильной промышленности, вызвав волну остановок заводов и закрытий дилерских центров. Последствия эпидемии для автопрома пока не поддаются оценке, понятно только, что они будут значительными. В том числе COVID-19 не может не повлиять на мировую систему автомобильных выставок, которые и без того в нынешней своей форме теряли популярность. Автосалон в Париже входит в так называемую «большую пятерку» мировых автомобильных выставок наряду с женевским, детройтским, токийским и франкфуртским автосалонами. Он проводится по четным годам, по очереди с выставкой во Франкфурте, которая проходит по нечетным.