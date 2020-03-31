Ролик появился в Instagram актрисы 31 марта. Подпись к нему она также продублировала на русском языке, хоть и не обошлось без ошибок: «Сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!» (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

12-летняя Эвер начала рассказ про крысу Полю и ее подружку жабу Ларису с традиционного «жила-была». «Дружили они очень хорошо. У Поли был очень красивый дом, и с ней жила сестра Моля. Они были очень дружны. У Ларисы был дом с бассейном и сыром и с братом Маша», - обозначила героев ученица. Все они готовили вместе ужин, но предпочтения у жабы и крысы были разными. «Лариса готовила себе пиццу и опускала ее в кофе, брат Маша готовил торт с томатным соусом. Поля готовила пирожки с мясом, Моля готовила манную кашу. Поля и Моля не любили, что готовила Маша и Лариса. Они ели свою еду». Тем не менее, после трапезы животные проводили время дружно, «играли на пианино, пели песни и танцевали».



Дальше появились многочисленные родственники: у «Поли была двоюродная сестра хомячок Лулу, которая жила в дереве. Там были очень сладкие яблоки. У Ларисы был двоюродный брат, его звали Тотвол-оротвл (или как-то так - прим.ред), у него были туфли из молока и шапка из конфетной бумаги. У Лулы была красная косынка и белое платье, она была очень красивая хомячком», - немного запнулась и не стала развивать мысль дальше девочка. Сказку Эвер прочла практически без акцента.