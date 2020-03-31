РБК: Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают возможность слияния. Коронавирус может ускорить сделку

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают возможное объединение бизнеса в России. Как пишет 31 марта РБК, сделку может ускорить пандемия коронавируса, из-за которой спрос на услуги сервисов падает.



Источники издания уверяют, что изначально компании собирались договориться о партнерстве - «Ситимобил» бы получал заказы эконом-тарифа Gett. С началом кризиса из-за распространения коронавируса и падения курса рубля компании формат сделки якобы изменился. За образец взяли сделку между «Яндекс. Такси» и Uber в России. «Ситимобил» может получить весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил». Кроме того, частью сделки может стать реструктуризация кредита Gett в Сбербанке («Ситимобил» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group).

