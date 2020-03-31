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31.03.2020 22:30
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РБК: Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают возможность слияния. Коронавирус может ускорить сделку

Агрегаторы такси Gett и «Ситимобил» обсуждают возможное объединение бизнеса в России. Как пишет 31 марта РБК, сделку может ускорить пандемия коронавируса, из-за которой спрос на услуги сервисов падает.

Источники издания уверяют, что изначально компании собирались договориться о партнерстве - «Ситимобил» бы получал заказы эконом-тарифа Gett. С началом кризиса из-за распространения коронавируса и падения курса рубля компании формат сделки якобы изменился. За образец взяли сделку между «Яндекс. Такси» и Uber в России. «Ситимобил» может получить весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил». Кроме того, частью сделки может стать реструктуризация кредита Gett в Сбербанке («Ситимобил» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group).

Источник РБК уверяет, что сделку только начали обсуждать, но стороны подгоняет пандемия коронавируса, которая вызвала спад на рынке такси. Как писала «Фонтанка», компании фиксируют падение заказов до 30% к докризисному уровню.

Напомним, сегодня стало известно о том, что «Яндекс» отозвал из Федеральной антимонопольной службы заявку на приобретение компании «Везет».

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