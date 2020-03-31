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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 21:33
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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898. Днём ранее летальных исходов за сутки было 189. Об этом сообщает 31 марта Sky News.

Пациенты были в возрасте от 19 до 98 лет, и все, кроме 28, входили в группу риска из-за состояния здоровья. Но, например, по данным NHS England, у 19-летней жертвы коронавируса не было серьезных заболеваний.

Bсего на COVID-19 в Великобритании протестировано более 143 000 человек, из них 25 150 получили положительный результат.

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