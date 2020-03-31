Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898. Днём ранее летальных исходов за сутки было 189. Об этом сообщает 31 марта Sky News.
Пациенты были в возрасте от 19 до 98 лет, и все, кроме 28, входили в группу риска из-за состояния здоровья. Но, например, по данным NHS England, у 19-летней жертвы коронавируса не было серьезных заболеваний.
Bсего на COVID-19 в Великобритании протестировано более 143 000 человек, из них 25 150 получили положительный результат.
UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 31, 2020
As of 9am 31 March, a total of 143,186 people have been tested of which 25,150 tested positive.
As of 5pm on 30 March, of those hospitalised in the UK, 1,789 have sadly died. pic.twitter.com/ctiAd1ty9p