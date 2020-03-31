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31.03.2020 20:45
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В Петербурге в день производят 125 тысяч медицинских масок. Их все еще продают в аптеках по 50 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что более 10 предприятий в Петербурге выпускают защитные маски. Ежедневно – 125 600 штук.

Как рассказал Александр Беглов 31 марта в ходе видеоконференции с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном, свыше 100 тысяч из ежесуточной партии - это одноразовые маски, 25 тысяч – многоразовые защитные маски из хлопка и марли.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Беглов рассказал, что идет работа по расширению производства. Кроме того, в Петербурге можно перепрофилировать порядка 15 предприятий на производство медицинских халатов, постельного белья, наматрасников и другой продукции для нужд медицины.

Ранее стало известно, что комбинат им. Кирова перешел на производство ниток для медицинских масок. Между тем, петербуржцы продолжают жаловаться на то, что в аптеках продаются маски по 50 рублей за штуку, а родственники врачей 2-й горбольницы заявили, что масок не хватает даже медицинским работникам.

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Комментарии (15)

pedro
А сколько миллионов надо только для Питера и ЛО? 40-50?
klapaucius
Меньше, чем по одной маске в месяц на человека - это, конечно, решит проблему
Станислав Семенов
ну да , ну да. при копеечной себестоимости....А что ? нам же говорили- рынок расставит все на свои места /если что, сарказм/вот и расставил. Кому война, кому мать родна.
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