В Петербурге в день производят 125 тысяч медицинских масок. Их все еще продают в аптеках по 50 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что более 10 предприятий в Петербурге выпускают защитные маски. Ежедневно – 125 600 штук.



Как рассказал Александр Беглов 31 марта в ходе видеоконференции с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном, свыше 100 тысяч из ежесуточной партии - это одноразовые маски, 25 тысяч – многоразовые защитные маски из хлопка и марли.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Беглов рассказал, что идет работа по расширению производства. Кроме того, в Петербурге можно перепрофилировать порядка 15 предприятий на производство медицинских халатов, постельного белья, наматрасников и другой продукции для нужд медицины.