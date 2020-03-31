Только коронавирус сподвиг Минюст перевести регистрацию рождений и смерти онлайн

Проект дистанционной регистрации не только браков, но и рождения и смерти готовит Минюст России. Об этом 31 марта пишет РИА Новости.



Пока ведомство ограничивает работу по регистрации через Интернет периодом, на который будут действовать карантинные меры.

«По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги», — сообщили в пресс-службе ТАСС.