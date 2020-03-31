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31.03.2020 18:27
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Печать

«Выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах». Минкомсвязи просит власти обеспечить работу печатных СМИ

Обеспечить стабильную работу региональных печатных СМИ просит Минкомсвязи субъекты РФ. Ведомство за сутки недосчиталась не только «Известий» и «Ведомостей», но и бумажных газет в разных областях и республиках.

«В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, — говорится в сообщении Минкомсвязи, которое 31 марта цитирует ТАСС. — Это крайне важно в условиях необходимости донесения до граждан проверенной и правдивой информации, за которую редакции несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации».

Министерство просит регионы обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах.

Под предлогом режима самоизоляции в Красноярске, например, пытались закрыть газету «Красноярский рабочий», существующую больше 110 лет.

При этом Минкомсвязи отмечает, что исключение печатных СМИ из товаров первой необходимости Минпромторгом можно обойти путем расширения этого списка регионом. У последних есть такие полномочий, которыми министерство и призывает воспользоваться.

На практике такая возможность уже реализована на территории Ростовской области распоряжением губернатора.

В понедельник, 30 марта, о приостановке выпуска печатных версий объявили «Известия» и «Ведомости». А телеканалы стали убирать из программной сетки ток-шоу либо делать их без зрителей.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Может им лучше на выпуск туалетной бумаги перейти?
alexey_leonov
Бегловские говногазетенки, что раздавались у метро, теперь никто не читает :))))
Kot Piter
Видать без "зомбирования", население стало задумываться о чём-то! =DDD
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