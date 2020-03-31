«Выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах». Минкомсвязи просит власти обеспечить работу печатных СМИ

Обеспечить стабильную работу региональных печатных СМИ просит Минкомсвязи субъекты РФ. Ведомство за сутки недосчиталась не только «Известий» и «Ведомостей», но и бумажных газет в разных областях и республиках.



«В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, — говорится в сообщении Минкомсвязи, которое 31 марта цитирует ТАСС. — Это крайне важно в условиях необходимости донесения до граждан проверенной и правдивой информации, за которую редакции несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации».

