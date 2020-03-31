«Умиление» от коронавируса. Патриарх Кирилл берет в кольцо столицу для защиты от инфекции
Патриарх Кирилл 3 апреля объедет вокруг Москвы с иконой «Умиление». Об этом 31 марта в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
После объезда пройдет утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы перед иконой в Елоховском соборе. Правда, верующих туда не зовут.
«Всех православных верующих просим, пребывая в домах, помолиться со Святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции — в 16:00 по Москве в пятницу», — уточнил Легойда.
Отметим, именно перед иконой «Умиление», как считается в православной традиции, молился преподобный Серафим Саровский. После закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году она тайно хранилась «у благочестивых людей», пишет Легойда.