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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 18:21
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«Умиление» от коронавируса. Патриарх Кирилл берет в кольцо столицу для защиты от инфекции

Патриарх Кирилл 3 апреля объедет вокруг Москвы с иконой «Умиление». Об этом 31 марта в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

После объезда пройдет утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы перед иконой в Елоховском соборе. Правда, верующих туда не зовут.

«Всех православных верующих просим, пребывая в домах, помолиться со Святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции — в 16:00 по Москве в пятницу», — уточнил Легойда.

Отметим, именно перед иконой «Умиление», как считается в православной традиции, молился преподобный Серафим Саровский. После закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году она тайно хранилась «у благочестивых людей», пишет Легойда.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
В начале декабря 1941 года по приказу самого Сталина совершили воздушный крестный ход. Самолет с иконой Казанской божьей матери на борту облетел окруженную нацистами Москву, и враг не смог захватить столицу большой страны.
Правда, по другим сведениям, на самолете был Тихвинский образ, а Казанскую икону пронесли по оборонительным позициям.
Почему-то сей факт не отражен в фильме "28 панфиловцев", что является грубым искажением и фальсификацией исторической правды, неясно, почему этот фильм имеет прокатное удостоверение.
alexpv
Наконец-то с вирусом начали бороться.
Теперь ему кранты)
Sonata
Почему умиление? Чем умиление?
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