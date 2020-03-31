Смольный на время всеобщей самоизоляции раздаст 16 тысяч льготных проездных. Медработники уже получили 14 тысяч карточек

Городские власти приготовили 16 тысяч уже оплаченных проездных билетов на все виды транспорта. Об этом 31 марта «Фонтанке» сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.



Воспользоваться ими смогут добровольцы, медицинские и социальные работники. Комитет по транспорту передаст их в другие ведомства, которые распределят льготные проездные среди петербуржцев. Как рассказали в комитете по здравоохранению, 14801 карточка уже передана в медучреждения. Руководители должны передать их сотрудникам.



Напомним, что льготные проездные для школьников и пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) на период с 28 марта по 5 апреля аннулировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Власти признали, что с помощью этой меры рассчитывают уменьшить количество людей на улицах города.

