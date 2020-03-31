Очевидцы продолжают поставлять в соцсети репортажи с мест ДТП, несмотря на то что в Петербурге, как и вчера, загруженность улиц сохраняется на уровне 1 балла. Максимум с начала недели — 2 балла — было только в понедельник вечером.



Столкновение двух легковых автомобилей на пересечении набережной Обводного канала и улицы Черняховского зафиксировал видеорегистратор подписчика группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 31 марта. На записи видно, что «Фольксваген» выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а «Лада Ларгус», значит, на красный. Судя по всему, никто не пострадал.