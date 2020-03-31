FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
31.03.2020 14:58
3
Печать

Видео регистратора показывает, как можно не разъехаться на пустом Обводном

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_12939709" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Очевидцы продолжают поставлять в соцсети репортажи с мест ДТП, несмотря на то что в Петербурге, как и вчера, загруженность улиц сохраняется на уровне 1 балла. Максимум с начала недели — 2 балла — было только в понедельник вечером.

Столкновение двух легковых автомобилей на пересечении набережной Обводного канала и улицы Черняховского зафиксировал видеорегистратор подписчика группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 31 марта. На записи видно, что «Фольксваген» выехал на перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а «Лада Ларгус», значит, на красный. Судя по всему, никто не пострадал.

В целом УГИБДД зафиксировала заметное снижение числа ДТП в понедельник, 30 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260569221
Итог один: убирайте с дорог водятлов. Пускай изолируются навсегда.
dragvs
Этот бы и в забор въехал. Именно поэтому городские дороги должны содержать максимальное количество препятствий: деревья, столбы, сужения, островки безопасности, искривления, перекрестки, приподнятые наземные ПП. Водитель должен уметь водить, либо безопасно самоубираться с улицы. Вместо этого Единая Россия делает выпрямленные скоростные улицы для "пелотов".
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний