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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 13:12
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В Минздраве заявили о подходе к пику коронавируса в России. Обещают, что число заболевших скоро пойдет на снижение

Эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ заявил, что Россия движется к пику заболевания COVID-2019, а число заболевших какое-то время еще будет увеличиваться.

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — цитирует 31 марта заявление эпидемиолога Николая Брико РИА Новости.

По его словам, в следующие дни будет фиксироваться рост числа зараженных, однако затем начнется снижение.

«Особенность коронавирусной инфекции, которая относится к числу острых респираторных вирусных инфекций, активность их особенно высока в холодный период года, а начиная с апреля — мая активность резко падает», — отметил Брико, предположив, что COVID-2019 не станет исключением.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в России выросло до 2337.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о коронавирусе в городе, стране и мире.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Потеплеет скоро. ... А как без гриппа кошмарить мир? Есть новые наработки?
Modest_5e4ce41f7533b
Гоп-стоп, мы подошли ...
vinogradinka
ага, конечно, держите карман шире... мы даже пока за 1 лям заболевших шашлычников не перешагнули
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