В Минздраве заявили о подходе к пику коронавируса в России. Обещают, что число заболевших скоро пойдет на снижение

Эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ заявил, что Россия движется к пику заболевания COVID-2019, а число заболевших какое-то время еще будет увеличиваться.



«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — цитирует 31 марта заявление эпидемиолога Николая Брико РИА Новости.



По его словам, в следующие дни будет фиксироваться рост числа зараженных, однако затем начнется снижение.



«Особенность коронавирусной инфекции, которая относится к числу острых респираторных вирусных инфекций, активность их особенно высока в холодный период года, а начиная с апреля — мая активность резко падает», — отметил Брико, предположив, что COVID-2019 не станет исключением.

