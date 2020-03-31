Красный «Ягуар» уехал от хозяина на Оптиков, мигнув «аварийкой» на прощание

Как стало известно «Фонтанке», в третьем часу дня 30 марта в полицию обратился 29-летний петербуржец, официально не работающий. Он рассказал, что между 19:40 29 марта и 14:00 30 марта от дома 30 по улице Оптиков кто-то похитил его красный Jaguar XE 2015 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 1,55 миллиона рублей.

Петербургские угонщики работают и в нерабочую неделю. За минувшие выходные жителей города лишили кроссовера Hyundai и люксового седана Jaguar, а обнаружили столь неприятный сюрприз владельцы в понедельник.

Полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения, установленной на фасаде дома. В 21:40 у стоявшего «Ягуара» сработали аварийные огни, а уже спустя 30 секунд машина стартовала в сторону Яхтенной улицы.

Вторую пропажу обнаружили утром понедельника. В начале девятого в полицию обратился 46-летний житель Петербурга, также официально не работающий, и рассказал, что между 18 часами 28 марта и 7:40 30 марта от дома 5, корпус 1, по улице Коллонтай неизвестный преступник похитил его белый Hyundai Tucson 2017 года выпуска. Стоимость машины заявитель оценил в 1,344 миллиона рублей. Видеонаблюдение в месте пропажи машины отсутствует.

По факту обоих угонов возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как уточнили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками полиции приятны меры к розыску и задержанию злоумышленников.