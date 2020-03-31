В Петербурге перед судом предстанет любительница расплачиваться фальшивками. В соседних регионах на её счету 17 уголовных дел
Петербурженка, наполнявшая фальшивыми купюрами магазинные кассы сразу в трех регионах, готовится предстать перед судом. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 31 марта.
Как полагает следствие, горожанка несколько раз расплатилась пятитысячными купюрами в торговых точках для покупки товаров первой необходимости.
Подделки выявили инкассаторы. Вскоре удалось оперативно установить личность мошенницы. Также выяснилось, что ранее в отношении нее было возбуждено 17 уголовных дел за совершение аналогичных преступлений в Новгородской и Псковской областях.
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы по 186 статье УК РФ (сбыт поддельных денег). Материалы направлены в суд.