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31.03.2020 12:47
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В Петербурге перед судом предстанет любительница расплачиваться фальшивками. В соседних регионах на её счету 17 уголовных дел

Петербурженка, наполнявшая фальшивыми купюрами магазинные кассы сразу в трех регионах, готовится предстать перед судом. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 31 марта.

Как полагает следствие, горожанка несколько раз расплатилась пятитысячными купюрами в торговых точках для покупки товаров первой необходимости.

Подделки выявили инкассаторы. Вскоре удалось оперативно установить личность мошенницы. Также выяснилось, что ранее в отношении нее было возбуждено 17 уголовных дел за совершение аналогичных преступлений в Новгородской и Псковской областях.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы по 186 статье УК РФ (сбыт поддельных денег). Материалы направлены в суд.

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